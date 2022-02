Énigme au Château de Saint Brisson – Le Château Maudit Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Saint-Brisson-sur-Loire 11.9 EUR Pour la première fois, le domaine ouvre aux vacances d’hiver !

L’occasion de plonger au 19e siècle avec un parcours d’enquête immersif à vivre entre amis ou en famille, à travers le château décoré. Parcours d’énigmes dès 7 ans, de la cave aux greniers. Créneaux de jeux disponibles tous les jours des vacances dès 14h. Château non chauffé, prévoir vêtements chauds. Énigme au Château de Saint Brisson – Le Château Maudit saint-brisson@tousauchateau.com +33 2 38 36 71 29 https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie Pour la première fois, le domaine ouvre aux vacances d’hiver !

