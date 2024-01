ÉNIGME AU BAL DES PRINCES Laurens, samedi 24 février 2024.

ÉNIGME AU BAL DES PRINCES Laurens Hérault

Énigme au bal des Princes à 15h30 à la salle polyvalente.

On raconte que, certains jours, lorsqu’il y a assez d’enfant sages, quelques elfes peuvent sortir de leurs cachettes pour venir faire la fête! ils sont musiciens et chanteurs, mais aussi magiciens et farceurs à leurs heures… Oui, mais voilà, ils ont oublié de refermer le passage secret de leur monde imaginaire…des monstres pourraient s’échapper si on ne referme pas rapidement… Mais ce n’est pas simple, on y arrivera seulement avec l’aide des enfants. Un parcours musical dansant avec des énigmes qu’il faudra résoudre pour avancer dans le parcours . Chaque réponse sera prétexte selon le cas à un tour de magie ou une apparition de personnage. Tarif Gratuit, entrée libre. .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie mediatheque@mairie-laurens.fr

Début : 2024-02-24 15:30:00

2024-02-24



