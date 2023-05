Énigme à l’Opéra : dans la peau d’Arsène Lupin Palais Garnier, 21 décembre 2022, Paris.

Du mercredi 21 décembre 2022 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Parcours ouvert à tout

âge, seul ou en équipe recommandé à partir de 10 ans.

Tarifs :

• Adulte : 28€

• 16-26 ans : 25€

• 5-15 ans : 20€

C’est LE nouveau jeu immersif du Palais Garnier : Arsène Lupin et le secret de l’Opéra. Immanquable pour les fans du gentleman cambrioleur ou les amateurs d’enquêtes, il fera de vous un détective le temps de quelques heures.

Arsène Lupin et le secret de l’Opéra ouvrira ses portes de façon

permanente à partir du 21 décembre 2022, transformant le Palais Garnier en un

terrain d’enquête.

Les fans d’enquêtes et amateurs de nouvelles expériences

deviendront les acteurs d’un jeu grandeur nature, pour une mission sur les

pas du gentleman cambrioleur, et seront accompagnés de comédiens tout au long

de leur parcours.

Ce nouveau jeu immersif, à destination du grand public, se base

sur une enquête jusqu’ici inachevée ainsi que sur l’histoire du lieu

pour mieux le découvrir, tout en créant une expérience partagée entre les

participants. Personnages hauts en couleur, énigmes à résoudre et secrets

captivants seront les ingrédients de cette aventure immersive à vivre en

équipe.

Au fil des indices, le jeu se révèlera être un véritable

parcours initiatique à la découverte de sculptures, peintures, décors et

perspectives fascinantes, afin de profiter pleinement de toute la beauté et

des secrets du Palais Garnier. Les joueurs évolueront à leur rythme dans les

espaces emblématiques de l’Opéra comme le Grand Foyer, le Grand Escalier ou

encore la Rotonde du Glacier, et auront le privilège d’accéder à des étages

habituellement fermés aux visiteurs.

Sauront-ils relever le défi en perçant le mystère du Palais

Garnier ? Réussiront-ils là où Arsène Lupin a échoué ? Une aventure

monumentale pour tous, grands joueurs et amateurs, dans l’un des monuments

les plus magiques de Paris. Un moment riche en émotion, ponctué de multiples

surprises !

Palais Garnier Place de l’Opéra 75009 Paris

Contact : https://lupin-opera.cultival.fr/

©Jean Pierre Delagarde Grand Foyer