ÉNIGMATIQUE Cabaret Le Patis Le Mans, mardi 5 mars 2024.

Spectacle Magie Mentalisme

Enigmatique, c’est le mot qui va tourner en boucle dans votre esprit après avoir vu ce spectacle de mentalisme. Vous allez devenir les acteurs d’un spectacle où nous allons jouer avec votre intuition, avec votre mémoire et parfois avec vos nerfs ! Les expériences s’enchaînent mêlant le mentalisme, la magie et l’humour ; beaucoup d’humour ; sans oublier un soupçon de nostalgie pour rendre le moment inoubliable. Durant 90 minutes, Sébastien va vous révéler les principes et techniques des mentalistes: la synchronicité, la PNL, la mémoire, la télépathie, l’intuition, …. Alors que la plupart des spectacles de magie laisse le spectateur passif, Enigmatique vous propose de prendre part à la plupart des expériences. Vous passez du stade de spectateur au stade d’acteur ! 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 20:30:00

fin : 2024-03-05 22:00:00

Cabaret Le Patis 38 Rue d’Eichthal

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cabaretlepatis@orange.fr

L’événement ÉNIGMATIQUE Le Mans a été mis à jour le 2024-02-23 par eSPRIT Pays de la Loire