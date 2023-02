EnigmaParc – Parc de loisirs en intérieur ENIGMAPARC, 1 janvier 2023, JANZE.

Valable du 01/01 au 31/12/2023 Selon calendrier d’ouverture du site Réservation obligatoire : voir contact sur votre billet Gratuit pour les moins de 5 ans Vous cherchez une idée de sortie originale à proximité de Rennes, Nantes, Angers ou Saint Malo ouvert même le Dimanche ? Une sortie possible même quand il pleut ? Enigmaparc va vous ravir ! Le Grand Parcours : En quête d’une aventure où action et enquête mènent le jeu, le concept du Grand Parcours, entre « escape game » et « Fort Boyard » made in Breizh, réunit sous un même toit les passionnés de rallyes, de jeux d’énigmes ou de jeux de rôles. Vous mettrez à l’épreuve vos neurones ainsi que vos jambes afin de délivrer Albert Enigmus d’un sortilège dont il est prisonnier. Il faudra les compétences des plus jeunes (jeu d’adresse, de cohésion) comme celles des adultes et ado (logique, astuce, capacité à se remettre en question, tactique…) pour arriver au bout de cette épreuve. Adapté aux familles comme aux groupes d’adultes. 2 parcours possibles. 12 décors visités au total. 3 à 4 h de jeu au total. Possibilité de déjeuner sur place.Informations pratiques :Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.Ouvert toute l’année les week-end, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires jusqu’à 18h45 (22h30 les Samedi pour L’A.Nocturne). Attention, voir calendrier pour l’heure d’ouverture en fonction des périodes de l’année. Heure d’arrivée conseillée : 10h (moins de monde le matin). Possibilité de déjeuner sur place (2 snacks en intérieur) ; une aire de pique nique extérieure, rafraîchisseur d’air, parking gratuit, non adapté au public en fauteuil roulant mais accessible aux malentendants ou à d’autre type de handicap. Accès possible en bus ou train puis navette gratuite Enigmaparc à réserver au préalable 48h avant.

ENIGMAPARC JANZE ZA du bois de Teillay Ille-et-Vilaine

