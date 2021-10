Nantes ZAZOU Loire-Atlantique, Nantes ENID GAY DJ ZAZOU Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ENID GAY DJ ZAZOU, 24 novembre 2021, Nantes. ENID GAY DJ

ZAZOU, le mercredi 24 novembre à 22:00 dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars ZAZOU 3 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T22:00:00 2021-11-24T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ZAZOU Adresse 3 quai Turenne, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville ZAZOU Nantes