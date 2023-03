Bal animé par les Koï’s Engwiller Engwiller Catégories d’Évènement: 67350

Engwiller

Bal animé par les Koï’s, 20 mai 2023, Engwiller Engwiller. Bal animé par les Koï’s rue des Vosges Engwiller 67350

2023-05-20 19:00:00 – 2023-05-20 Engwiller

67350 Engwiller . Pour conclure ce week-end de festivité l’Association musique et danse folklorique d’Engwiller vous invite à un bal animé par l’orchestre les Koï’s. Restauration sur place (grillades). La soirée se déroule sous un chapiteau +33 3 88 90 40 92 Engwiller

