2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 16:30:00

Aisne Coyolles 3.5 En jardinage, l’entretien des sols est essentiel. Les jardiniers aguerris le savent, l’utilisation d’engrais verts et le paillage sont des incontournables. Au relai du Fournet, en compagnie de Mathilde, découvrez ces techniques qui permettent à la terre de souffler entre deux cultures potagères, protègent de l’érosion des sols et vous aideront à avoir de belles récoltes en économisant eau et désherbage. À partir de 9 ans. En jardinage, l’entretien des sols est essentiel. Les jardiniers aguerris le savent, l’utilisation d’engrais verts et le paillage sont des incontournables. Au relai du Fournet, en compagnie de Mathilde, découvrez ces techniques qui permettent à la terre de souffler entre deux cultures potagères, protègent de l’érosion des sols et vous aideront à avoir de belles récoltes en économisant eau et désherbage. À partir de 9 ans. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/engrais-vert-et-paillis Coyolles

