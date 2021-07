Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières Engrainages Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières

Engrainages Rosières, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Rosières. Engrainages 2021-07-12 – 2021-07-12 Jardin Blanlhac

Rosières Haute-Loire EUR Dans une période indéfinie 5 personnages déterminés et maladroits cherchent à passer sous le manteau les dernières graines non traitées par la Firme, énorme consortium ayant pris le pouvoir sur l’agro-alimentaire. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Rosières Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosières Adresse Jardin Blanlhac Ville Rosières lieuville 45.16213#3.99052