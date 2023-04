Engrainage Super Club Le 6b, 5 mai 2023, Saint-Denis.

Le vendredi 05 mai 2023

de 18h00 à 01h00

.Public adultes. payant

– Accès à prix libre avant 20H

– Accès payant à partir de 20H : 10€- Préventes :

* Tarif réduit (habitant·es de Saint-Denis) : 5€

* Plein tarif : 8€

Engrainage SUPER Club c’est un enchevêtrement de spectacles et de verdure, des dj sets qui te font labourer le sable, des concerts en live qui sèment la joie de vivre, des sourires qui te font pousser des ailes. C’est le moment de poser les binettes pour tirer des binouzes, de délaisser les platanes pour sortir les platines. Viens débroussailler la plage du 6b, viens t’engrainer avec nous !

BAGARRE (dj set)

Pour BAGARRE, la fête est combative, on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. C’est avec cette philosophie que le groupe retourne les plus grands festivals et salles de concert en France depuis bientôt 10 ans ! Pour ce premier SUPER Club du collectif Engrainage, les deux membres du groupe, La Bête et Denis Darko se retrouvent pour un DJ set endiablé à base de musiques qui font danser les corps et vibrer les subs !

El Maout (live)

El Maout recycle les sons, fait de la musique avec sa bouche, sa loop station et de nombreux autres instruments de récupération : planche à élastique, bouteille d’eau, robot mixer… Il nous embarque sur les dancefloors du monde, à base de Hip Hop épileptique et de musique répétitive barrée.

Zozio (live)

Zozio adopte le courant d’un séga intense et crépusculaire, qui réveille la transe, l’étincelle qui met aussitôt du baume au cœur. Accordéon guitare et clavier aux sons scintillants, batterie et ukulélé basse décidés à en découdre, 5 voix, des polyphonies envoûtantes. Zozio fait chavirer l’instant, chamboule les idées et les sens dans un folklore imaginaire lumineux, où l’on danse en chaloupant des étoiles plein la tête.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

