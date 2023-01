Engrainage Social Club & Guest Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Saint-Denis

Engrainage Social Club & Guest Le 6b, 3 février 2023, Saint-Denis. Le vendredi 03 février 2023

de 18h00 à 23h55

. payant Accès sur place à prix libre, préventes très conseillées : https://www.helloasso.com/associations/engrainage/evenements/engrainage-social-club-and-guests-3?fbclid=IwAR0dGwiXjdLqu0-ilai-S—xPCAN1sGUx8YQxYXOZWeMQp1PfRmXD6WVbY ACCÈS AU 6b :

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture Engrainage Social Club & Guest c’est votre rendez- vous mensuel au 6b, organisé par le collectif d’agriculture urbaine et de teuf : Engrainage ! Le concept est simple :

– C’est le premier vendredi de chaque mois au 6b,

– C’est une expérience nouvelle à chaque fois : des concerts, de la danse, du V-Jing, du stand-up, de l’impro, des karaokés… toujours accompagnés d’un DJ set,

– L’entrée est à prix libre, avec une buvette et de la restauration sur place ! Pour ce deuxième rendez- vous, nous avons l’honneur d’accueillir deux compagnies de danse de Saint-Denis, résidentes chez nos ami·es du chapiteau Rajganawak : Krumpfest & Adriss le Royaume, pour un show mêlant Krump, Hip-Hop et danse contemporaine. Ils seront accompagnés de notre DJ Bøval, habitué des soirées Engrainage Social Club, qui fera bouger les têtes avec un set de Hip-Hop dont lui seul a le secret ! PROGRAMMATION Les Guests :

– KrumpFest : Une invitation à découvrir la danse krump avec l’équipe de Krumpfest dirigée par Wrestler, figure incontournable du krump français qui viendra animé un temps de la soirée, en maître de cérémonie, pour des Battles d’exhibitions de qualité !

– Adriss le Royaume : La compagnie de danse Adriss le Royaume est un pur produit dionysien qui réside au chapiteau Rajganawak. Ces danseurs convoitent des corps qui explorent le sensible, le questionne, et l’embrasse à travers des danses issues des cultures de la rue pour définir un nouveau sens au mot rituel. DJ Set :

Bøval est l’un des DJs résidents du collectif Fils de Vénus. Il produit des musiques pour le cinéma, pour des rappeurs ou pour ses projets expérimentaux. Sa musique est libre et dépasse l’expérience du clubbing pour explorer de nouvelles pistes entre électronique, rap et hyperpop. La jauge du 6b est limitée. Prenez dès maintenant votre prévente à prix libre et assurez-vous de participer à cette première soirée inédite. Accès sur place à prix libre en fonction de la jauge, préventes très conseillées. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/engrainage-social-club-guest-2/ https://fb.me/e/3PXtp5v90 https://fb.me/e/3PXtp5v90 https://www.le6b.fr/engrainage-social-club-guest-2/

Engrainage Social Club Engrainage Social Club

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Saint-Denis Autres Lieu Le 6b Adresse 6-10 Quai de Seine Ville Saint-Denis lieuville Le 6b Saint-Denis Departement Paris

Le 6b Saint-Denis Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Engrainage Social Club & Guest Le 6b 2023-02-03 was last modified: by Engrainage Social Club & Guest Le 6b Le 6b 3 février 2023 Le 6b Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis Paris