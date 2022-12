Engrainage Social Club & Guest #1 Le 6b, 6 janvier 2023, Saint-Denis.

Le vendredi 06 janvier 2023

de 18h00 à 23h59

. payant

Prévente à prix libre : https://www.helloasso.com/…/engrainage-social-club-and…

Accès sur place à prix libre en fonction de la jauge, préventes très conseillées.

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Engrainage Social Club & Guest, c’est votre nouveau rendez-vous mensuel au 6b, organisé par le collectif Engrainage.

Pour ce premier rendez-vous de janvier, nous sommes ravi·es de vous présenter en Guest-Star exceptionnelle, la Compagnie Panachée, pour un spectacle d’improvisation théâtrale inédit à Saint-Denis. L’ami Jeannot Paul viendra ensuite réchauffer les cœurs et les corps pour un DJ set venu tout droit de la Canebière. On accueillera enfin les DJ de l’école Louis-Lumière, qui viendront ouvrir et clôturer la soirée, en parallèle de leur exposition au première étage

Programmation :

☆ Le Guest :

La Compagnie Panachée : un collectif de théâtre improvisé parisien. Elle invite ses improvisateur.ices à se mettre en scène relever de nouveaux défis. Avec panache ! Évidemment.Le Spectacle : Art ou défi ? Tour à tour, les improvisateur·ices endossent le rôle de metteur·euses en scène et c’est vous qui choisissez si ce que vous avez vu était de l’Art ou si tout ça mérite un défi solo ! La soirée ne peut se conclure que par l’intronisation du nouveau roi ou de la nouvelle reine de la mise en scène. Découvrez une compétition sans merci mais non sans plaisir… où vous faites la différence ! Un spectacle d’improvisation théâtrale inspiré par « Gorilla » de Keith Johnstone et adapté des « Lundi de l’impro » du Théâtre Sainte Catherine à Montréal, merci à eux.

DJ sets

Jeannot Paul

Sonny et Johnny

Haha Enorme

La jauge du 6b est limitée.

Prenez dès maintenant votre prévente à prix libre et assurez-vous de participer à cette première soirée inédite !

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

