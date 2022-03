Engoulevent, esprit du crépuscule Tourouvre au Perche, 25 juin 2022, Tourouvre au Perche.

Engoulevent, esprit du crépuscule Tourouvre au Perche

2022-06-25 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-25 23:30:00 23:30:00

Tourouvre au Perche Orne

L’été est là !

Et avec lui, tout un cortège d’espèces des forêts absentes en hiver.

Ensemble, partons à la rencontre le l’Engoulevent d’Europe, mystérieux oiseau ronronneur des clairières qui passe la belle saison dans nos landes et forêts.

Inscription obligatoire au 02 33 25 70 10 jusqu’au 25/06, 14h

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et lampe de poche et jumelles si possible.

Tout public

Tourouvre au Perche

