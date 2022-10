Engorelle

2023-01-03 – 2023-01-29 « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee Ainsi, le réel n’est qu’une des sources parmi d’autres, recherché par l’artiste. Les tableaux de Maryse Badina invitent aux voyages. Il ne s’agit pas uniquement de peindre la couleur ou la lumière réelle observée mais surtout d’exprimer ce que cette lumière procure en elle pendant ses voyages. Lorsqu’elle crée des couleurs et du mouvement dans ses tableaux, elle pense à révéler ses ressentis et à traduire avec ses pinceaux cette part d’émotion et d’imagination. Alors, elle peint pour happer l’œil du spectateur et créer une véritable interaction avec lui. C’est ce va-et-vient infini qui traverse ses toiles et nourrit son inspiration avec la joie unique d’histoires qui se découvrent. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

