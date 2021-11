English Kids 2-4 ans mam’ZEN, 23 novembre 2021, Labège.

English Kids 2-4 ans

du mardi 23 novembre au mardi 5 avril 2022 à mam’ZEN

De 2 à 4 ans, nous proposons un atelier d’éveil et d’initiation à l’anglais afin de permettre aux jeunes enfants de découvrir une autre langue ou la continuité de leur langue maternelle. Aujourd’hui, parler l’anglais est un élément clef pour la vie future de nos chérubins, alors plus tôt la langue est abordée, plus tôt la notion de diversité est stimulée. Dans cet atelier différentes techniques d’apprentissage seront proposées : approche de la langue par le chant (comptine et autre), découverte du son et des exercices de prononciation dans une ambiance fun et ludique. Les mardis et jeudis à 9h30, durée = 50 min

Invitation gratuite

Atelier d’éveil et d’initiation à l’anglais pour les enfants de 2 à 4 ans

mam’ZEN 71 rue Ampère – 31570 Labège Labège Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T10:30:00;2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T10:30:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T10:30:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T10:30:00;2022-01-04T09:30:00 2022-01-04T10:30:00;2022-01-11T09:30:00 2022-01-11T10:30:00;2022-01-18T09:30:00 2022-01-18T10:30:00;2022-01-25T09:30:00 2022-01-25T10:30:00;2022-02-01T09:30:00 2022-02-01T10:30:00;2022-02-08T09:30:00 2022-02-08T10:30:00;2022-02-15T09:30:00 2022-02-15T10:30:00;2022-02-22T09:30:00 2022-02-22T10:30:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T10:30:00;2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T10:30:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T10:30:00;2022-03-22T09:30:00 2022-03-22T10:30:00;2022-03-29T09:30:00 2022-03-29T10:30:00;2022-04-05T09:30:00 2022-04-05T10:30:00