English Conversation au Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, mardi 13 février 2024.

English Conversation au Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Venez parler en anglais autour d’un verre à Hangar Zéro le mardi 13 février à partir de 18h30 avec NormanDee Harris.

Rencontre et anglais conversationnel le temps d’un apéro.

Hey ! English speakers.. This event is for you.

Meet us at Hangar Zero on the 13th of February at 6:30pm for drinks and a chat.

Tout public

Durée 2h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:30:00

fin : 2024-02-13 20:30:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

L’événement English Conversation au Hangar Zéro Le Havre a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie