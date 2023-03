English conversation around a cup of tea and delicious cake Salon d’Isa Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Pierrelatte

English conversation around a cup of tea and delicious cake Salon d’Isa, 4 mars 2023, Pierrelatte . English conversation around a cup of tea and delicious cake 8 Place Taillade Salon d’Isa Pierrelatte Drôme Salon d’Isa 8 Place Taillade

2023-03-04 – 2023-03-04

Salon d’Isa 8 Place Taillade

Pierrelatte

Drôme EUR 20 20 Une animatrice, enseignante en anglais, vous propose de converser sur différents sujets. C’est dans un endroit convivial, en dégustant du thé et une pâtisserie, que vous apprendrez à parler anglais. +33 6 08 54 93 00 Salon d’Isa 8 Place Taillade Pierrelatte

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Pierrelatte Drôme Salon d'Isa 8 Place Taillade Ville Pierrelatte Departement Drôme Lieu Ville Salon d'Isa 8 Place Taillade Pierrelatte

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte /

English conversation around a cup of tea and delicious cake Salon d’Isa 2023-03-04 was last modified: by English conversation around a cup of tea and delicious cake Salon d’Isa Pierrelatte 4 mars 2023 8 Place Taillade Salon d'Isa Pierrelatte Drôme Drôme Salon d'Isa Pierrelatte

Pierrelatte Drôme