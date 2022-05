English church service from the Anglican church in Provence Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

English church service from the Anglican church in Provence Manosque, 15 mai 2022, Manosque. English church service from the Anglican church in Provence Temple Protestante Unie / Eglise Protestante de Manosque Rue du Temple Manosque

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 Temple Protestante Unie / Eglise Protestante de Manosque Rue du Temple

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Eucharist or prayer services every 3rd Sunday of the month, with a small friendly congregation of English speakers. All are welcome regardless of age. anglican.marseille@gmail.com +33 7 76 01 71 50 http://www.anglican-marseille.org/ Temple Protestante Unie / Eglise Protestante de Manosque Rue du Temple Manosque

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Temple Protestante Unie / Eglise Protestante de Manosque Rue du Temple Ville Manosque lieuville Temple Protestante Unie / Eglise Protestante de Manosque Rue du Temple Manosque Departement Alpes de Haute-Provence

Manosque Manosque Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manosque/

English church service from the Anglican church in Provence Manosque 2022-05-15 was last modified: by English church service from the Anglican church in Provence Manosque Manosque 15 mai 2022 Alpes-de-Haute-Provence Manosque

Manosque Alpes de Haute-Provence