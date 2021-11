English Chamber Orchestra Victoria Hall, 22 mai 2022, Genève.

English Chamber Orchestra

Victoria Hall, le dimanche 22 mai 2022 à 17:00

**Giovanni Guzzo** direction **Beatrice Berrut** piano **Igor Stravinsky** _Concerto en ré majeur pour cordes_ **Wolfgang Amadeus Mozart** _Concerto pour piano no 17 en sol majeur,_ K. 453 **Franz Schubert** _Symphonie no 5 en si bémol majeur,_ D. 485 Enregistré durant le premier confinement puis salué unanimement par la critique, le dernier disque de Beatrice Berrut débute certes par deux _lugubres gondoles_ et trois _odes funèbres_, mais contient néanmoins des moments d’une éblouissante clarté. Aujourd’hui au coeur d’un nouveau printemps, c’est dans une lumière plus chaude que nous emmène la pianiste Beatrice Berrut, avec l’English Chamber Orchestra dirigé par le solaire Giovanni Guzzo. Au programme de ce concert printanier, une oeuvre que Stravinsky composait en 1946 pour célébrer le vingtième anniversaire de l’Orchestre de chambre de Bâle, un concerto de Mozart qui allie mieux que quiconque la mélancolie et l’émerveillement. On conclut avec Schubert, dont on connaît l’intimité avec l’hiver. Mais il n’a que 19 ans lorsqu’il compose sa cinquième symphonie, et un commentateuranonyme dit à juste titre qu’elle est « la meilleure symphonie de Mozart que Mozart n’a pas écrite ».

Les Concerts du dimanche présentent English Chamber Orchestra et la pianiste Beatrice Berrut pour ce dernier concert de la saison.

