Marseille The Queen Victoria Bouches-du-Rhône, Marseille ENGLISH APÉRO LIVE MUSIC SPECIAL AT THE QUEEN FT. LES NONAME The Queen Victoria Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ENGLISH APÉRO LIVE MUSIC SPECIAL AT THE QUEEN FT. LES NONAME The Queen Victoria, 18 novembre 2021, Marseille. ENGLISH APÉRO LIVE MUSIC SPECIAL AT THE QUEEN FT. LES NONAME

The Queen Victoria, le jeudi 18 novembre à 19:00

LIVE MUSIC SPECIAL AT THE QUEEN : LES NONAME ARE BACK!!! Un show de dingue, une ambiance de folie, une soirée de fête à l’anglaise dans le pub le plus emblématique de la ville, plus British que jamais… LES NONAME PUMP IT UP AT WINE O’CLOCK ! Soirée Pop-Rock des années 80 à nos jours avec Aurélie (chant), Lionel (contre-basse), Vincent (piano) et Yoann (batterie). Faites décoller votre anglais sur la piste at The Queen Vic!!! AFTERWORK MADE IN MARSEILLE 100% ANGLAIS (ou presque) Super cocktails and a great choice of beers, le tout servi dans la langue de Shakespeare… Trinquons ensemble and say “Cheers“!!! ENTRÉE GRATUIT > en solo, duo ou groupe à l’heure que vous voulez (plus tôt, c’est mieux) > accueil by Carina and Tina (English Apéro Team) à partir de 19h PROTOCOLE COVID > admission avec le pass sanitaire > gestes barrières respectés pour une soirée en toute sécurité > service à table pour minimiser les déplacements AU PROGRAMME > English Corner à partir de 19h : animation par hôtes anglophones et formateurs expérimentés > Live Music à partir de 20h30 : British and American pop-rock by « Les NoName » AU BAR > Happy Hour jusqu’à 20h > très grande sélection de bières, whiskies, cocktails avec et sans alcool… > super carte de pub food et grignotages à partager INFORMATIONS > par téléphone : 06 18 40 12 66 > par mail : [contact@englishapero.fr](mailto:contact@englishapero.fr) RÉSERVATIONS > réservation vivement conseillée pour les repas et les groupes – précisez carre « English Apéro » > The Queen Victoria, 1 place aux Huiles 13001 Marseille > par téléphone : 04 96 11 01 80 > [http://www.thequeenvictoria.fr/](http://www.thequeenvictoria.fr/) ♫♫♫ The Queen Victoria 1 place aux huiles, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu The Queen Victoria Adresse 1 place aux huiles, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville The Queen Victoria Marseille