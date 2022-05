[English apéritif] Saint-Aubin-sur-Scie, 3 juin 2022, Saint-Aubin-sur-Scie.

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 20:00:00

Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie

Venez pratiquer votre anglais autour d’un verre en toute convivialité. Pas besoin d’être bilingue, l’essentiel est de participer et de profiter du moment. Ce mois-ci, vous pourrez tester vos connaissances sur l’histoire britannique autour d’un Quizz et peut-être gagner un baptême de l’air pour 2 personnes !

L’association TUG Horizon a pour vocation la promotion et la défense de la ligne Dieppe-Newhaven.

+33 6 13 27 26 47 https://www.facebook.com/tughorizon

