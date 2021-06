ENGLISH ACADEMY MFR GRANGES COLOMBES, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Rambouillet.

ENGLISH ACADEMY

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à MFR GRANGES COLOMBES

**NOTRE PROJET :** Ce séjour se déroulera à Rambouillet dans les Yvelines (78) et comportera une multitude d’activités adaptées à l’âge des jeunes : Ateliers Ludiques d’Anglais / Équitation / Ateliers Cuisines / Multi-Sports / Journée Harry Potter / Ateliers Manuels, Sportifs et Artistiques / Nos Animations et Veillées. **LES ACTIVITÉS :** **Ateliers Ludiques d’Anglais :** 5 séquences de 2h00 permettront de jeter les bases de notre séjour. On apprend ou on revoit les bases, comment se présenter, comment effectuer des demandes simples, différencier les couleurs, lire, compter, etc. Les visuels, les jeux ludiques et les chansons seront la base de notre méthodologie. **Équitation :** parce que le multi-activités reste notre créneau. Chaque enfant se détendra en compagnie de nos amis les poneys. Chacun approchera et découvrira l’animal. Le plaisir de le brosser, de le panser, voilà des activités qui font partie des joies des enfants. Une demi-heure à une heure de monte effective à chaque séance selon l’âge et la fatigue des enfants (**2 séances durant la petite semaine).** **Ateliers Cuisines :** chaque jour plein, les jeunes apprendront et réaliseront des recettes de cuisine, des cheesecakes, des cupcakes et autres plaisirs sucrés… Hummmm ! Une sorte de tea-time. **Multi-Sports :** chaque jour, notre « team » proposera aux jeunes toute une série de sports : sport individuels, sports collectifs, sports ludiques et sports nouveaux. Tout est là, sans contrainte d’horaires, pour notre plus grand plaisir : tir-à-l’arc, initiation au golf, quilles finlandaises, ultimate / flag, football, kin ball, pétanque, grands jeux, petits jeux et plus encore… **Harry Potter Day :** journée d’animation exceptionnelle, une plongée dans l’univers magique le plus célèbre du monde, organisée par l’équipe : nos jeunes magiciens vivront de belles aventures… Ils seront « happy » ! **Les Veillées ♥ :** Intégrées à notre thème : jungle speed, loup garou géant à la city, pyramide des défis pour des affrontements ludiques, la soirée fureur et la boum animée où les jeunes danseront et chanteront. Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation : – Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité. – Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité.

450 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

MFR GRANGES COLOMBES 5 Rue de la Grange Colombe, 78120 RAMBOUILLET Rambouillet Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T18:30:00