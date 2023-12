Les écuries d’Englebelmer fêtent Noël Englebelmer Englebelmer Catégories d’Évènement: Englebelmer

Somme Les écuries d’Englebelmer fêtent Noël Englebelmer Englebelmer, 17 décembre 2023, Englebelmer. Les écuries d’Englebelmer fêtent Noël Dimanche 17 décembre, 14h00 Englebelmer Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

Fin : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00 Les écuries d’Englebelmer fêtent Noël le 17 décembre à partir de 14h.

Au programme de l’après-midi : carrousel, épreuves de maniabilité, épreuve CSO, passage du Père Noël, stand de maquillage, barbe à papa et d’autres surprises. Englebelmer Englebelmer Englebelmer 80300 Somme Hauts-de-France Noël animations Détails Catégories d’Évènement: Englebelmer, Somme Autres Code postal 80300 Lieu Englebelmer Adresse Englebelmer Ville Englebelmer Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Englebelmer Englebelmer Latitude 50.060127 Longitude 2.609043 latitude longitude 50.060127;2.609043

Englebelmer Englebelmer Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/englebelmer/