Engie Open 2022 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

Loire

Engie Open 2022 Andrézieux-Bouthéon, 24 janvier 2022, Andrézieux-Bouthéon. Engie Open 2022 BP 143 22 Rue des Bullieux Andrézieux-Bouthéon

2022-01-24 – 2022-01-30 BP 143 22 Rue des Bullieux

Andrézieux-Bouthéon Loire Andrézieux-Bouthéon Chaque année en janvier, l’ENGIE OPEN Andrézieux-Bouthéon réunit un superbe plateau de joueuses professionnelles qui ont, pour quelques unes, participées à plusieurs tournois du grand chelem (Roland Garros, Wimbledon, US Open, Open d’Australie). +33 4 77 55 18 13 BP 143 22 Rue des Bullieux Andrézieux-Bouthéon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon, Loire Autres Lieu Andrézieux-Bouthéon Adresse BP 143 22 Rue des Bullieux Ville Andrézieux-Bouthéon lieuville BP 143 22 Rue des Bullieux Andrézieux-Bouthéon