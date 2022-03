ENGIE KITE TOUR Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Le Cap d'Agde accueille la 1ère des étapes de l'Engie Kite Tour. Cet évènement de la Fédération Française de Voile est un circuit de référence pour tous les passionnés de Kiteboard où se côtoient, sur le stade nautique du Cap d'Agde, sportifs de haut niveau et amateurs, sur 4 supports différents : kitefoil, planche directionnelle, Twin-Tip (TT), et pour la première fois wingfoil. Les amateurs locaux sont également invités à venir défier, sur les mêmes lignes de départ, certains des meilleurs kiteboarders français et les ambassadeurs de l'Engie Kite Tour : Alexia Fancelli, Poema Newland, Lauriane Nolot, Théo de Ramecourt, Axel Mazella, Nicolas Parlier, Benoît Gomez, Alex Caizergues et Chris Ballois. > Informations Centre Nautique : 04.67.01.46.46

