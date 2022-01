Enghien-les-Bains : le Centre des Arts propose une exposition sur les arts visuels Centre des arts, 22 janvier 2022, Enghien-les-Bains.

Pour tous les cinéphiles, le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains propose de découvrir l’envers du décor des effets spéciaux, jusqu’au 8 avril prochain. L’exposition “Interstellaire”, en partenariat avec le musée des miniatures et du cinéma de Lyon, réunit des pièces originales et des accessoires tirés de films comme “Rencontre du 3e type”, “2001 : l’Odyssée de l’espace”, ou encore “Mars Attack”. “En essayant d’être le plus ludique possible, on vous raconte l’histoire de l’évolution des arts visuels. On s’est surtout concentré sur les années 1990 qui représentent un vrai tournant dans les techniques au cinéma”, indique le commissaire de l’exposition, Alexandre Poncet. Gratuit.

Centre des arts 12-16 Rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T17:00:00