Natchav – Compagnie Les Ombres Portées Centre des Arts, 3 mars 2024, ENGHIEN-LES-BAINS.

Natchav – Compagnie Les Ombres Portées Centre des Arts. Un spectacle à la date du 2024-03-03 à 15:00 (2024-03-03 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce spectacle Natchav | Compagnie Les ombres portées Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur. À la manière d’un film monté en direct, quatre manipulateurs et deux musiciens bruiteurs nous entraînent dans une aventure dont ils dévoilent en même temps les coulisses. Ce théâtre d’ombres visuel, sans paroles, invente son langage propre en jouant avec les codes du cirque et du cinéma. Mêlant réalisme et onirisme, Natchav, la nouvelle création de la compagnie Les ombres portées, souhaite donner le goût de la liberté. Genre : Théâtre d’ombre et musiqueInformations pratiques ou particulièresTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59 Les ombres portées Les ombres portées

Centre des Arts ENGHIEN-LES-BAINS 12-16, Rue de la Libération Val-DOise

