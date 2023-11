José María Vitier Centre des Arts, 10 novembre 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

José María Vitier Centre des Arts. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce spectacle José María Vitier Quartet Nuit insulaire Pour cette nouvelle création spécialement conçue pour le Centre des arts, José María Vitier dévoile un programme augmenté à l’image en temps réel. Nuit insulaire revisite nos liens d’interdépendance avec la nature, en explorant son univers romantique et lyrique, sur le tempo du jazz. Le grand compositeur cubain de plus de quarante musiques de films distingués dont Fresa y chocolate, nous transporte avec fantaisie et virtuosité au rythme de l’île où la musique est la nourriture de l’âme. Genre : Musiques du monde / Jazz cubainInformations pratiques ou particulièresTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59 José María Vitier José María Vitier

Votre billet est ici

Centre des Arts ENGHIEN-LES-BAINS 12-16, Rue de la Libération Val-DOise

24.2

EUR24.2.

