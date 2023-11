Gala d’Etoiles – Saison 14 Casino Barrière Enghien-Engh3, 23 juin 2024, ENGHIEN LES BAINS.

Gala d’Etoiles – Saison 14 Casino Barrière Enghien-Engh3. Un spectacle à la date du 2024-06-23 à 16:00 (2024-05-12 au ). Tarif : 24.0 à 70.0 euros.

LE CASINO BARRIÈRE DE DEAUVILLE EN ACCORD AVEC ALEXANDRA CARDINALE OPERA BALLET PRODUCTIONS n° L-R-22-003779 / L-R-22-003967/ L-R-22-003969 PRÉSENTE Direction artistique : Alexandra Cardinale Étoiles et Solistes de l’Opéra de Paris, Artistes internationaux Nouveau programme Durée : 1h30 avec entracte Gala d’Étoiles, produit et dirigé par Alexandra Cardinale, est né d’une simple idée : un concentré d’excellence accessible à tous. Cette soirée de ballets constitue l’opportunité unique de découvrir quelques-uns des grands danseurs de la scène actuelle : Étoiles, solistes de l’Opéra de Paris, artistes internationaux et les danseurs du Ballet Julien Lestel. Ces remarquables interprètes du Palais Garnier et des principales scènes nationales et internationales évoluent ici dans une programmation aux tonalités multiples qui associe extraits des célèbres ballets classiques et œuvres chorégraphiques issues d’un répertoire plus contemporain. Une palette éblouissante à la conquête du beau et du léger. Qu’ils se risquent aux grands morceaux de bravoure ou interprètent des créations inédites, ces danseurs au sommet de leur art transmettent au public un concentré de virtuosité et de grâce, transportant le spectateur vers le Rêve. Vecteurs d’émotions, la danse et la musique, langages universels, nous ramènent à l’Essentiel et nous ouvrent à la créativité onirique. Les danseurs de l’Opéra sont invités à se produire dans Gala d’Étoiles à titre individuel par Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production avec l’aimable autorisation de la Direction du Ballet de l’Opéra de Paris. Alexandra Cardinale, danseuse au sein du Ballet de l’Opéra national de Paris pendant 25 ans, crée en 2010 AC Opéra Ballet Production. Elle produit des soirées de ballets d’exception tel que Gala d’Étoiles devenu une référence et un rendezvous attendu. Animée également par la création contemporaine, elle danse et produit les dernières chorégraphies du Ballet Julien Lestel.N° d’accès PMR : 02 31 14 31 14Ouverture des portes à 15h15 Alexandra Cardinale, GALA D’ETOILES Alexandra Cardinale, GALA D’ETOILES

Casino Barrière Enghien-Engh3 ENGHIEN LES BAINS 3 avenue de Ceinture Val-DOise

24.0

EUR24.0.

