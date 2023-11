Edgar Moreau Et David Kadouch Casino Barrière Enghien-Engh3 Catégories d’Évènement: Enghien-les-Bains

Val-d'Oise Edgar Moreau Et David Kadouch Casino Barrière Enghien-Engh3, 18 novembre 2023, ENGHIEN LES BAINS. Edgar Moreau Et David Kadouch Casino Barrière Enghien-Engh3. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros. Casino Barrière d’ Enghien (L-R-2022-008837/000729/000742) présente Le grand public avait découvert le duo formé par Edgar Moreau et David Kadouch autour d’un programme de musique française enregistré en 2018 (Erato). Cette complicité fait merveille et ils interprètent cette fois Schumann ,Schubert , Chopin et Grieg. Ce concert est organisé par les Rotary Clubs de St Gratien et d’ Eaubonne au profit de de la Fondation Saint Pierre . N° de téléphone PMR : 01 39 34 10 80 Edgar Moreau Edgar Moreau Votre billet est ici Casino Barrière Enghien-Engh3 ENGHIEN LES BAINS 3 avenue de Ceinture Val-DOise 37.0

Détails Catégories d'Évènement: Enghien-les-Bains, Val-d'Oise

