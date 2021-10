Engagement et musique Domaine d’Auzole, 2 novembre 2021, Saint-Pierre-Lafeuille.

Engagement et musique

du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre à Domaine d’Auzole

Vivre un séjour source d’engagement, de partage et de musique. Les jeunes d’eux même n’ont pas forcément les moyens et les espaces pour se retrouver, échanger et innover. Pouvoir organiser des rencontres spécifiques permettant de les rassembler peut répondre aux attentes posées. Tel est l’envie de ce séjour. Ce séjour propose une dispositif permettant de rendre les jeunes acteurs de leurs idées afin de les transformer en projets. Le dispositif d’accompagnement proposé met du sens dans leur notion d’engagement et répond à leur envie d’être et de faire. Le séjour a pour but de remettre les jeunes au centre et répondre à leurs besoin et notamment celui de l’importance pour eux d’avoir des points de rendez-vous qui permettent une sécurité d’engagement et de régularité d’accompagnement dans l’année.. Autour d’activités ludiques, de découverte de soi et des autres et d’une dynamique de groupe égaillée et éguisée, chacun.e saura trouver sa place en révélant ses envies et affirmant ses idées. Des jeunes qui s’engagent bénévolement c’est aussi pouvoir répondre à des demandes et oser l’animation de ces jeunes envers d’autres jeunes ( animation d’évènements, accompagnement de projets et dynamique) Faire cette proposition de rencontre c’est donner la possibilité à d’autres jeunes de pouvoir connaître les différentes initiatives existantes et la possibilité de pouvoir s’engager dans une dynamique de projets et de pouvoir faire des actions tant individuellement que collectivement. Pouvoir réaliser différentes actions citoyennes ne peut que valoriser la dynamique d’un territoire et ne peut que permettre l’épanouissement des personnes s’engageant dans différentes initiatives quelles soient locales ou départementales. Cela évite l’ennui et facilite l’accès de toutes et tous à la rencontre et à la réalisation d’actions concrètes. Ce séjour permet aussi une continuité d’engagement pour les jeunes ayant participé au séjour de cet été ce qui leur permet de pouvoir aller plus loin dans leur complicité et dans le fait de faire ensemble. Parmis les différentes animations, la mise en valeur du côté musique, dispositif accompagné par des musiciens professionnels: Cette proposition a pour objectif de permettre aux jeunes, musicien·nes ou non-musicien·nes, de découvrir la création musicale, construire un projet collectif en prenant chacun·e confiance dans ses capacités et le travail de groupe, favoriser l’écoute, travailler l’oral et développer sa créativité. Les productions seront valorisée sur une journée d’évènement le 5 Novembre à Montauban.

Sur inscription, 12 places

Se rassembler, créer des projets. En apportant idées et spontanéités, la parole sera libérée. Ames mélomanes et musiciens en herbe, vous pourrez dévoiler vos plus grand talents et les partager!

Domaine d’Auzole Saint pierre lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T11:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00