Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Engagement des adorateurs Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Engagement des adorateurs Église Saint-Gervais,Paris, 24 octobre 2021, Paris. Engagement des adorateurs

Église Saint-Gervais, Paris, le dimanche 24 octobre à 18:30

Renouvellement de la prière d’engagement des Veilleurs assurant une permanence d’adoration du Saint Sacrement. Rendez-vous un peu avant à 18h à l’église pour nous préparer pour ce moment important de l’année. Pour découvrir cette mission d’adoration, vous pouvez consulter notre nouveau site web : [paris.fraternites-jerusalem.org/famille/veilleurs](https://paris.fraternites-jerusalem.org/famille/veilleurs) Renouvellement de la prière d’engagement des adorateurs (Veilleurs) assurant une permanence d’adoration du Saint Sacrement Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T18:30:00 2021-10-24T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Gervais,Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Gervais,Paris Paris