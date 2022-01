ENFIN VIEILLE ! Le Mans, 24 février 2022, Le Mans.

ENFIN VIEILLE ! Théâtre de l’Acthalia 105 Grande Rue – Cité Plantagenêt Le Mans

2022-02-24 – 2022-02-26 Théâtre de l’Acthalia 105 Grande Rue – Cité Plantagenêt

Sarthe

Laura ELKO

Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un bon métier, un futur époux parfait…

Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de son museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette vie ou s’est elle juste contentée de répondre aux attentes des autres ?

Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une virtuosité joyeuse et nous encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme d’enfant.

«Elle nous fait rire, elle nous émeut, et surtout elle nous laisse pantois devant tant d’aisance et de présence scénique» Reg’Arts / Coup de cœur

«Comédienne aux multiples talents, chanteuse, musicienne et ventriloque, elle nous offre un spectacle drôle et émouvant.»Toute la culture

« ENFIN VIEILLE » de et par Laura ELKO

