Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse ; un bon métier, un futur époux parfait… Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de son museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. … Mise en scène : Trinidad

12 et 7€

Samedi 2 avril à 20h30 à l’espace culturel La Tuilerie. Seule en scène, Laura Elko raconte, ventriloque, chante avec une virtuosité joyeuse. Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz Val-d’Oise

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T21:40:00

