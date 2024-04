Enfin Sortie de Résidence Brissac, vendredi 26 avril 2024.

Enfin Sortie de Résidence Brissac Hérault

Sortie de Résidence Enfin en Transition Compagnie.

Une comédienne sonorisée. Un musicien électro en live. Tous deux fabriquent l’univers du souvenir de 2024, puis celui de l’espace évoqué en 2044.

Vers un nouveau paradigme, celui d’une écologie heureuse.

Un rapport direct avec la salle, immergée dans la narration et venue célébrer les témoignages de cette ancienne ado, sur la vie d’avant en 2024 et celle qu’elle vit aujourd’hui en 2044. Une expérience de pensée d’une heure.

Glissant habilement entre récit du passé et récit du présent, problématiques universelles (transition écologique / décroissance), problématiques adolescentes (vie personnelle, amour, lycée, famille), la comédienne est tantôt Ana

15 ans, tantôt Ana 35 ans. Successivement, elle est une personne qui raconte, une adolescente qui se confie, une apprentie militante, une rescapée qui témoigne, une femme accomplie,

et même une bambocheuse !

Compagnie En transition

Conception, écriture & mise en scène Alexandre Cafarelli .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-26

Parc de Brissac

Brissac 34190 Hérault Occitanie theatre.albarede@cdcgangesumene.fr

