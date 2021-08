Enfin Seule Fest #5 Asile 404, 15 août 2021, Marseille.

Enfin Seule Fest #5

Asile 404, le dimanche 15 août à 20:00

Réuni-toi dans la solitude avec nous et pleins de gens seuls ensembles autour de toi ! Pour de vrai ! OUAIS !! Ça se passe à l’Embobineuse, Data et l’Asile 404, les 14 et 15 Août ! Au programme : SAMEDI 14 AOÛT : EMBOBINEUSE (8 euros) : 19H : Miam dans le jardin 21H : – Alex Riva (flutes noise – Zürich) – Xing (free expé noise – Marseille/Europe) – Lw2 (dark trap – Montpellier/Congo) – Tonto Future punk / (Antistyle hiphop – Utrecht/Pays-Bas) DIMANCHE 15 AOÛT : DATA (entre 3 et 6 euros) : 16H : – Amélia Tabeï (polyphonic solo saxophone – Toulouse) – Lise Barkas (cornemuse bourbonnaise – Strasbourg) 18H : Déambulation + surprises à la Plaine (collectif Nuit Noire) ASILE 404 (5 euros) : 20H : – Feromil (Performance sonore electro-magnétique – Dunkerque) – Tatie Pétanol (One clown trash band – Amsterdam) 22H : FIN Attention : Comme il semblerait qu’une pandémie d’amendes sévit actuellement et compte tenu des jauges des salles, nous serons dans l’obligation de contrôler les pass sanitaires aux entrées des concerts. Mais pas de panique ! Si tu n’es pas vaccinée, un test PCR ou un simple test antigénique en pharmacie fait l’affaire. Le test antigénique ça prend 30 minutes et c’est gratuit. Il faut bien entendu qu’il soit négatif pour rentrer hein! Et si tu n’as pas de mouch.. d’ordiphone, tu peux demander un superbe QR code sur papier au moment du test (chanceux va).

5€

Asile 404 135 rue d’Aubagne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



