Médiathèque José Cabanis, le jeudi 19 novembre 2020 à 15:00

Le film parle de l'enfermement du point de vue des prisonniers, décrit la rencontre entre deux mondes et force le partage d'une expérience de vie (en l'occurrence d'enfermement), pour pousser à la théorisation, à la réflexion et à l'analyse sociale, psychologique et politique de la prison. Séance suivie d'une rencontre avec le réalisateur (sous réserve). Présenté et animé par nicolas Potin

2020-11-19T15:00:00 2020-11-19T17:00:00

