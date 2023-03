Enfermés LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 28 mai 2023, PARIS.

Enfermés LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 18:00 (2023-04-10 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Que se passe-t-il quand on est enfermé dans un escape game… pour de vrai ?Que se passe-t-il quand on est enfermé dans un escape game… Pour de vrai ? C’est ce que vont découvrir trois amis, Alex, Jo et Léa. Ce jour-là c’est Emile, l’employé aux deux mains gauches, le maître du jeu. Quand la porte se ferme, il est trop tard pour faire demi-tour. Le trio devra alors rester uni et s’échapper d’une salle de jeu totalement hors de contrôle. Heureusement qu’ils pourront compter sur l’aide du public pour les sortir de là ! En fouillant la salle, en cherchant des indices et en résolvant des énigmes, les spectateurs font partie intégrante de l’aventure, à tel point qu’ils en déterminent la fin ! Une pièce interactive folle, drôle et tendre qui plaira à tout le monde. Enfermés

