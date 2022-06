Enfants’Arts Fragnes-La Loyère, 27 juillet 2022, Fragnes-La Loyère.

Enfants’Arts

Château de La Loyère Route du Château Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire Route du Château Château de La Loyère

2022-07-27 – 2022-07-28

Route du Château Château de La Loyère

Fragnes-La Loyère

Saône-et-Loire

Fragnes-La Loyère

18 18 EUR Journées d’animation et de découverte de pratiques artistiques pour les enfants et les jeunes. Des ateliers de découverte de différentes pratiques artistiques pour des enfants entre 7 et 14 ans.

Une journée le mercredi 27 juillet + une autre journée le jeudi 28 juillet

Dans le cadre exceptionnel du Château de La Loyère.

#découverte #ateliers #art #animation #rencontre #enfants

accueil@francas71.org +33 3 85 38 27 03 http://projetscitoyens.francas71.org/

