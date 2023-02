Enfants roms : Un difficile accès à la scolarisation – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 5 mars 2023, Nantes.

2023-03-05 Samedi 4 mars 2023 de 14h à 20hDimanche 5 mars 2023 de 10h à 18h

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre, en continu. Samedi 4 mars 2023 de 14h à 20hDimanche 5 mars 2023 de 10h à 18h

L’exposition des tableaux de l’artiste Emilienne Mazzocut dialogue ici avec des paroles de Nantais sur la scolarisation des enfants roms. Emilienne Mazzocut est une artiste peintre engagée et sensible aux histoires des Roms qu’elle a pu rencontrer. Elle utilise essentiellement la peinture acrylique et le collage sur toile, le bois ou le carton d’emballage, pour livrer un témoignage de ces parcours de vie. À l’occasion des 33 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, les associations PEP 44, CEMEA, Romeurope 44 et LDH (Ligue des Droits de l’Homme) ont organisé un micro-trottoir sur la scolarisation des enfants. Entre préjugés et prises de conscience, les paroles recueillies témoignent du chemin parcouru et de celui qui reste à parcourir pour le respect des droits des enfants, ici et maintenant. Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/lhumain-dabord-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=7-fvrier&utm_medium=email