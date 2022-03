Enfants & Musique Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Enfants & Musique Médiathèque Marguerite Duras, 11 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 22 juin 2022

de 15h00 à 16h00

Le samedi 18 juin 2022

de 15h00 à 16h00

Le samedi 11 juin 2022

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 08 juin 2022

de 15h00 à 16h00

Le samedi 28 mai 2022

de 16h45 à 18h00

Le mercredi 25 mai 2022

de 15h00 à 16h00

Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 18 mai 2022

de 15h00 à 16h00

Le samedi 14 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 11 mai 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Des animations, des concerts, des ateliers à destination des Petits et des Grands ! Deux mois pour découvrir des formes musicales, des instruments, des chansons… Enfants & Musique Mercredi 11 mai, 15h : Une heure entière dans les histoires, spécial Musique Samedi 14 mai, 10h30 : Écoute musicale des bibliothécaires – Danses en musiques – À partir de 2 ans Mercredi 18 mai, 15h : Atelier Philharmonie : Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns Sur inscription, à partir de 4 ans Samedi 21 mai, 15h : Spectacle musical – Kô & Kô, les deux esquimaux Spectacle imaginé à partir de l’ouvrage de Kô & Kô, les deux esquimaux de Maria Helena Vieira da Silva et Pierre Guegen, publié en 1933. Narration de Maria de Medeiros. Musique de Sérgio Azevedo, Bruno Belthoise au piano, Léo Belthoise au violon, Jean-Christophe Murer à la clarinette. Co-production Les Nouveaux Talents & les Éditions Chandeigne – Dans le cadre de la saison France-Portugal 2022. Réservation sur bibliocité À partir de 5 ans Mercredi 25 mai, 15h : Une heure entière dans les histoires, spécial Musique Samedi 28 mai, 16h45 : Récital piano Par la pianiste Alice Bord. Mercredi 8 juin, 15h : Contes musicaux « Boucle d’or et les 3 petits cochons » et « Le royaume de Rhododendron », composés par Sylvain Combaluzier Par les chœurs d’enfants du Conservatoire du 20ème (chœur des 7-8 ans et chœur de 9-10 ans), accompagnés au piano par Sylvain Combaluzier. Direction musicale Rémi Aguirre. À partir de 5 ans Samedi 11 juin, 14h30 : Le grand Quizz des instruments de musique Animé par les bibliothécaires, à partir de 5 ans. Samedi 11 juin, à partir de 15h : Jouez du piano ! Un clavier numérique vous est réservé ; venez jouer pour tous votre morceau préféré ! (sur inscription pour les participants). Tout public Samedi 18 juin, 15h : Atelier Philharmonie « Invitation au voyage » Sur inscription , à partir de 4 ans Mercredi 22 juin, 15h : Concert-lecture « Carnets de chansons » Une sélection de chants et de chansons, assorties d’histoires et de poésies lues par les bibliothécaires. Avec les chœurs d’enfants du Conservatoire du 20ème (Chœur préparatoire et Chœur des jeunes), accompagnés au piano par Sylvain Combaluzier. Direction musicale Rémi Aguirre. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib Musique

Date complète :

2022-05-11T15:00:00+01:00_2022-05-11T16:00:00+01:00;2022-05-14T10:30:00+01:00_2022-05-14T11:30:00+01:00;2022-05-18T15:00:00+01:00_2022-05-18T16:00:00+01:00;2022-05-21T15:00:00+01:00_2022-05-21T16:00:00+01:00;2022-05-25T15:00:00+01:00_2022-05-25T16:00:00+01:00;2022-05-28T16:45:00+01:00_2022-05-28T18:00:00+01:00;2022-06-08T15:00:00+01:00_2022-06-08T16:00:00+01:00;2022-06-11T14:30:00+01:00_2022-06-11T16:00:00+01:00;2022-06-18T15:00:00+01:00_2022-06-18T16:00:00+01:00;2022-06-22T15:00:00+01:00_2022-06-22T16:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Duras Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Enfants & Musique Médiathèque Marguerite Duras 2022-05-11 was last modified: by Enfants & Musique Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 11 mai 2022 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris