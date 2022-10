Enfants – Halloween Park Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Enfants – Halloween Park Crépy-en-Valois, 31 octobre 2022, Crépy-en-Valois.

14 Rue Gustave Eiffel Crépy-en-Valois Oise

2022-10-31

Oise Crépy-en-Valois 0 Réservez votre soirée du 31 octobre pour fêter Halloween à Aventura Park ! Participez à un concours photo du meilleur costume, à une chasse au trésor et venez manger des bonbons et un buffet. Réservation obligatoire pour cette soirée de 19h à 22h.

https://www.facebook.com/aventuraparkcrepyenvalois/

http://www.aventurapark.fr/?fbclid=IwAR2sAlDbljoRVCP3JLZOc3K4ySMPs_l8f6imosozzL6qLfHmJ5ntzPMMU2Q

03 44 88 80 85

