Enfants et Musique Médiathèque Marguerite Duras, 24 mai 2023, Paris.

.Public enfants adolescents. gratuit

Des animations, des concerts, des ateliers pour Petits et Grands !

Conte musical : Mademoiselle Louise et l’aviateur allié (musique Julien Joubert, texte Gaël Lépingle)

Mercredi 24 mai, 15h

Entrée libre. Auditorium. À partir de 5 ans.

L’attitude étrange de Melle Louise, l’institutrice, aurait-elle quelque chose à voir avec cette rumeur, qui dit qu’un avion américain s’est écrasé non loin de là ?

Par les chœurs d’enfants 9-10 ans du Conservatoire du 20ème, accompagnés au piano par Marcell Petö. Direction musicale Anne Goniaux.

Rencontre musicale avec Alain Schneider

Samedi 3 juin, 15h

Entrée libre. Auditorium. À partir de 5 ans.

Compositeur-arrangeur, il commence à écrire et composer des chansons pour ses quatre filles, avant d’être repéré par Universal. Aujourd’hui, on ne peut plus évoquer la chanson jeune public sans prononcer son nom. Il donne vie et relief à son univers poétique en s’attachant à la qualité de la musique, car les oreilles des enfants ne sont pas moins sensibles que celles des grands !

Mini-concert suivi d’une discussion avec le public

Séance Ludophones

Samedi 10 juin, 11h

Sur inscription, à partir de 4 ans.

Exploration ludique des ludophones, objets sonores insolites. On gratte, on tape et on écoute : il y a plein de sons à découvrir avec ces drôles d’instruments !

Récital de piano, par Anna Tcherkasskaia

Samedi 10 juin, 15h

Entrée libre. Auditorium. À partir de 5 ans.

Voix et cordes, timbres et claviers se rencontrent et s’accordent pour produire une atmosphère riche, subtile et unique.

Ce concert a pour but de vous faire découvrir quelques œuvres des compositeurs russes comme Moussorgski, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski. Et vous faire entendre des extraits des « Saisons », des pièces pour piano et des airs interprétés par une soprano.

Concert-lecture « le Bestiaire »

Mercredi 14 juin, 15h

Entrée libre. Auditorium. À partir de 5 ans.

Une sélection de chants, assortis de poésies lues par les bibliothécaires, sur le thème des animaux. Avec des compositions d’Edwin Baudo, Julien Joubert, Isabelle Aboulker…

Par le chœur d’enfants Préparatoire du Conservatoire du 20ème, accompagnés au piano par Sylvain Combaluzier. Direction musicale Rémi Aguirre.

Atelier numérique spécial musique

Samedi 17 juin, 11h, sur inscription

Une heure entière dans les histoires, spéciale musique



Samedi 21 juin, 15h



Entrée libre, à partir de 4 ans, salle du conte

Des lectures d’albums, de contes, et de poésie.

Écoute musicale des bibliothécaires

Samedi 24 juin, 11h

Entrée libre, à partir de 3 ans. Salle du conte

Le grand Quiz des instruments de musique, animé par les bibliothécaires, à partir de 5 ans

Samedi 24 juin, 15h

Entrée libre, tout public, Espace jeunesse

Jouez du piano !

Samedi 24 juin, à partir de 16h

Un clavier numérique vous est réservé ; venez jouer pour tous votre morceau préféré ! (sur inscription à partir du 23 mai pour les participants)

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

médiathèque Marguerite Duras