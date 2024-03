Enfants et Musique Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 11 mai 2024.

Le samedi 11 mai 2024

de 11h00 à 12h00

Le samedi 08 juin 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 01 juin 2024

de 17h00 à 18h00

Le samedi 01 juin 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 01 juin 2024

de 11h00 à 12h00

Le mercredi 29 mai 2024

de 15h00 à 16h00

Le samedi 25 mai 2024

de 16h30 à 17h30

Le samedi 25 mai 2024

de 15h00 à 16h00

.Public tout-petits, enfants et jeunes. gratuit

Des animations, des concerts, des ateliers pour Petits et Grands !

du 11 mai au 8 juin 2024

Atelier numérique « applis musicales »

Samedi 11 mai, 11h

Sur inscription, à partir de 6 ans.

Don Quichotte : concert avec le conservatoire (chorale)



Don Quichotte (livret Éric Herbette, texte Julien Joubert)

Les aventures du Chevalier à la

triste figure sont nombreuses… Tout le monde a en mémoire le célèbre combat

contre les moulins à vent.

C’est avec humour et tendresse que

Julien Joubert et Eric Herbette traitent le héros créé il y a plus de 400 ans

par Cervantès. Qui sont les plus fous d’entre nous ? Les rêveurs, croyez-vous ?

Par les élèves du Conservatoire du 20ème

arrondissement. Direction Anne Goniaux.

Entrée

libre. Auditorium.



Conférence chantée avec Julien Joubert



Samedi 25 mai, 16h30

Entrée libre. Auditorium.

Une heure entière dans les histoires, spéciale musique



Mercredi 29 mai, 15h



Entrée libre, à partir de 4 ans, salle du conte

Des lectures d’albums, de contes, et de poésie.

Heure musicale



Samedi 1er juin, 11h

Entrée

libre, à partir de 2 ans. Salle du conte

Présentation d’instruments



Samedi 1er juin, 16h



Jouez du piano !

Samedi 1er juin, à partir de 17h

Un clavier

numérique vous est réservé ; venez jouer pour tous votre morceau

préféré !

Atelier de pratique vocale animé par Carole Masseport

Samedi 8 juin, à 15h

Sur inscription, pour les 9-15 ans

En partenariat avec l’Association Zebrock

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

médiathèque Marguerite Duras