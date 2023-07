Enfants et écrans, quand et comment les débrancher ? Bibliothèque Parmentier Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Inscriptions à partir du mardi 17 octobre.

Venez échanger sur les rapports de vos enfants en écran avec d’autres parents et un professionnel de l’Ecole des parents.

Votre enfant est confronté aux écrans et vous vous posez des questions sur son utilisation et ses dangers ?Comment l’accompagner au mieux pour qu’il en ait une utilisation « raisonnable » et continue d’avoir d’autres centres d’intérêt par ailleurs ?

Parents Parisiens : groupes d’échanges entre parents

animés par un professionnel

Dans un contexte sécurisant et soutenant, en présence d’autres

parents concernés par les mêmes préoccupations, chacun·e peut exposer librement

ses inquiétudes afin de prendre de la distance avec les soucis quotidiens, et

les situations conflictuelles rencontrées avec les enfants ou le

conjoint-parent pour éviter d’être submergé par ses émotions. Ces groupes

permettent aux parents de faire l’expérience de ne pas être seul à vivre ces

difficultés. Cet espace de paroles favorise le partage d’expériences et de

conseils et apporte ainsi des pistes de réflexion aux parents.

L’animateur, professionnel des questions autour des écrans,

est en capacité d’apporter des éclairages théoriques et pratiques aux parents.

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

