2022-09-16 10:00:00 – 2022-09-16 Le seigneur Ganne t’invite en son château !

Viens découvrir la vie des seigneurs et chevaliers normands du XIe siècle et compose ton blason afin d’être

prêt à partir à la conquête de l’Angleterre avec le Duc Guillaume de Normandie. Sur réservation. Le seigneur Ganne t’invite en son château !

