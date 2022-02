Enfants du numérique: comment préparer les enfants à l’hygiène du numérique? Université de Genève – Uni Dufour, 1 mars 2022, Genève.

Enfants du numérique: comment préparer les enfants à l’hygiène du numérique?

Université de Genève – Uni Dufour, le mardi 1 mars à 19:00

La société numérique impacte aussi les enfants qui sont de plus en plus sollicité-es et exposé-es aux outils numériques tels que les ordinateurs, les jeux, les téléphones portables, les applications ou encore les réseaux sociaux, et ce, dès le plus jeune âge. Si ces technologies offrent de nombreux avantages, elles sont, dans un même temps, la source de multiples dangers. Dès lors, comment inculquer à l’enfant les connaissances indispensables et les réflexes de base pour lui permettre d’user de ces technologies de manière prudente, responsable et éclairée? Pour traiter de ces questions, nous aurons le plaisir de recevoir **Philip D. Jaffé**, vice-président du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et professeur au Centre interfacultaire en droits de l’enfant (UNIGE), **Sandra Cortesi**, directrice du projet jeunesse et média au Berkman Klein Center for Internet & Society (Harvard Université) et **Sébastien Salerno**, chercheur en communication et médias, chargé de cours en sociologie des médias numériques (UNIGE). La modération sera assurée par **Claire Balleys**, professeure associée, Medi@LAB, Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme (UNIGE).

CHF 0 .-

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève



