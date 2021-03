Changé FREJUS centre social de L'agachon 83 600, Changé ENFANTS DE FRANCE FREJUS centre social de L’agachon Changé Catégories d’évènement: 83 600

Changé

ENFANTS DE FRANCE FREJUS centre social de L’agachon, 17 mars 2021-17 mars 2021, Changé. ENFANTS DE FRANCE

du mercredi 17 mars au mercredi 24 mars à FREJUS centre social de L’agachon

Le 17 mars visionnage du film la marche « film de societé inspiré de la marche pour l’égalité et contre le racisme », suivit d’un débat sur « le racisme c’est quoi et existe t’il toujours ? » et d’un brainstorming avec expression des jeunes sur tableau blanc.

le 24 mars reprise des expressions produites le 17 avec le même groupe et avec ses mots ou ses phrases , création d’un slam travaillé ensemble avec pour thème « le racisme Qui?Quoi?Comment?Pourquoi? et Où? ».

inscription libre

Visionnage film de société/Débat/brainstorming/création de Slam FREJUS centre social de L’agachon 268 RUE A.Einstein Z.A de la Palud 83600 Fréjus Changé 83 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T16:45:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: 83 600, Changé Autres Lieu FREJUS centre social de L'agachon Adresse 268 RUE A.Einstein Z.A de la Palud 83600 Fréjus Ville Changé