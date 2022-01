Enfants connectés, tous concernés MJC du pays de l’herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Dans le cadre du programme national « Internet sans Crainte » La MJC vous propose un temps d’échanges autour des thématiques du numérique. Le temps d’une rencontre venez partager, échanger, découvrir des outils et des ressources face aux questions que vous vous posez concernant les pratiques du numériques de votre/vos enfant(s) (écrans, jeux, internet, réseaux sociaux, téléphones, …). Marie, Conseillère Numérique et Claire, animatrice famille, seront présente pour répondre à vos questions de 17H30 à 19H30. Entrée libre et gratuite Renseignements à la MJC: 04.75.45.12.36 ou [anim.famille@mjc-herbasse.fr](mailto:anim.famille@mjc-herbasse.fr)

Un temps d'échange, de partage, découverte d'outils et de ressources pour répondre aux besoins et attentes des familles concernant l'usage du numérique de leurs enfants

2022-02-08T17:30:00 2022-02-08T19:30:00

