Enfantissons ! C’est essentiel : spectacle ZAKA Goderville, 11 février 2022, Goderville.

Enfantissons ! C’est essentiel : spectacle ZAKA Relais Assistants Maternels 170 impasse du lin Goderville

2022-02-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-11 11:00:00 11:00:00 Relais Assistants Maternels 170 impasse du lin

Goderville Seine-Maritime Goderville

Spectacle de danse et musique acoustique à partir de 3 mois de la Compagnie Eteile (14 – Caen)

Avec Elsa Deslandes et Nicolas Talbot

ZAKA est un duo acoustique entre une danseuse et un musicien. L’univers de ce spectacle est inspiré de l’album « On joue ? » d’Hervé Tullet. D’une page blanche émergent divers sons, gestes, textures et couleurs. En écho aux recherches et jeux des tout petits, les balbutiements vocaux et musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent avec la danse comme une exaltation du corps qui se découvre et jubile.

marie.bertin@campagne-de-caux.fr +33 2 27 30 39 62

Relais Assistants Maternels 170 impasse du lin Goderville

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Communauté de communes Campagne de Caux